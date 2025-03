Shevchenko Milan, oggi è una data storica: 19 anni fa il suo ultimo gol con la maglia rossonera. Le ultimissime notizie

Il 25 marzo non è una data come le altre. Esattamente 19 anni fa Andriy Shevchenko ha segnato la sua ultima rete in Serie A con la maglia rossonera. In occasione di un Milan-Fiorentina di campionato fece esultare San Siro per l’ultima volta.

La stagione dopo si trasferì al Chelsea: con il Milan ha vinto un pallone d’oro.