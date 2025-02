Le parole di Shevchenko riguardo gli obiettivi stagionali del Milan

Derby di Milano, le parole di Andryi Shevchenko, grande protagonista della stracittadina a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000

Andryi Shevchenko è l’uomo derby per definizione. Nessuno ha segnato come lui tra i rossoneri e in questa veste è la persona adatta per analizzare la stracittadina di oggi. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

GLI OBIETTIVI DI STAGIONE DEL MILAN – «Come rosa può arrivare quarto in campionato. In Champions, perdendo a Zagabria, si è complicato la vita. Deve battere il Feyenoord, poi si vedrà».