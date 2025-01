Shevchenko: «Al Milan passeggiare in campo non è accettabile, ho un dubbio su Leao»

Le parole di Andriy Shevchenko, ex attaccante ucraino del Milan, sul momento dei rossoneri e di Rafael Leao. I dettagli

Andriy Shevchenko ha parlato a La Stampa del momento del Milan.

FONSECA – «Mi dispiace per Fonseca. Lo conosco, è un uomo di grande correttezza e di valori. Mi pare abbia cercato di dare il meglio per risolvere problemi che non ha portato lui e che ci sono ancora. Mi auguro che la svolta serva. Conceição in Supercoppa ha dato un’iniezione di energia, ma il Milan non ha continuità».

LEAO – «Se Leao vuole essere un giocatore importante e segnare la storia del Milan deve dare tanto di più. La qualità non si discute, ma non è un leader. Lo può diventare se si prende la responsabilità, ma il punto è: la vuole?».

LE PUNIZIONI DI FONSECA – «Ogni tecnico ha una sua impostazione. Resta il fatto che il calcio è semplice, almeno lo è tutto ciò che gli gira attorno. La passeggiata in partita non è accettabile, se giochi nel Milan la pressione esiste ogni volta che scende in campo e dovresti desiderare solo quello che hai davanti. Al Milan, all’Inter, alla Juve, hai l’attenzione, il contesto migliore, lo stadio pieno che aspetta te. Cosa vuoi di più? È la bellezza assoluta».