Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle gare di questo weekend

Un fine settimana ricco di vittorie per il Settore Giovanile rossonero: successi importanti, che portano le nostre squadre in posizioni di vertice nei gironi delle rispettive categorie. È il caso ad esempio della Primavera femminile, capolista solitaria dopo il successo in trasferta sul Cittadella con una doppietta di Avallone. Testa della classifica anche per le due U17, maschile (4-2 sul campo della SPAL) e femminile (largo successo sul campo delle Azalee Gallarate) e per l’U16 maschile, prima a braccetto con l’Atalanta dopo il 4-1 sull’Udinese.

Successo contro i bianconeri friulani bissato dall’U15, vittoriosa per 3-0 al Vismara. Bene anche U14, U13, U12 e U10 in campo maschile; U15 e U13 in campo femminile. Da segnalare infine il bel sabato dell’U12 femminile che ha conquistato la fase finale della Danone Cup con le vittorie su Sampdoria e Cit. Turin LDE.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 13 NOVEMBRE

UNDER 10: 5° giornata, Aldini-Milan 2-3 (2 Colombo, Gagliardi)

UNDER 12: 5° giornata, Città di Segrate-Milan 0-9 (2 Seye, 2 Colombo, Esposti, Sorrentino, Marchello, Ferrario, Borsa)

UNDER 13 FEMMINILE: 5° giornata, Barona Sporting (maschile)-Milan 2-2 (15′ st Parolo, 19′ st Prandi)

UNDER 13: 7° giornata, Milan-Lecco 3-1 (Pisati, Angelicchio, Avogadro)

UNDER 9: 5° giornata, Milan-Acc. Inter 1-4 (Bernasconi)

UNDER 12 FEMMINILE: fase Interregionale Danone Cup, Milan-Sampdoria 6-2 (Tomaselli x2, Franco, Palopoli, Stendardi, Strecapede)

UNDER 12 FEMMINILE: fase Interregionale Danone Cup, Milan-Cit. Turin LDE 7-1 (Galluzzi x2, Stendardi x2, Franco, Palopoli, Tomaselli)

DOMENICA 14 NOVEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 7° giornata, Azalee Gallarate-Milan 0-10 (20′ Cappa A; 44′ e 2′ st Cappa V.; 9′ st Polillo; 13′ st, 21′ st e 33′ st Sperduto; 23′ st De Marco; 28′ st Grimaldi; 30′ st Orsenigo)

UNDER 15: 6° giornata, Milan-Udinese 3-0 (25′ Perin, 20′ st Liberali, 35′ st Melchionda)

UNDER 11 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Vittoria MMVII 3-4 (Elshamy x2, Parrella)

UNDER 15 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Giana Erminio 15-0 (Sogni x4, Tomaselli x3, Palopoli x2, Stendardi x2, Lauzi, Lupatini, Palumbo, Zapelli)

UNDER 17: 9° giornata, SPAL-Milan 2-4 (6′ Fontana; 15′ e 45′ st Perrucci; 32′ Longhi)

UNDER 16: 6° giornata, Milan-Udinese 4-1 (3′ Sia, 36′ Perina, 1′ st Martinazzi, 36′ st Di Siena)

PRIMAVERA FEMMINILE: 6° giornata, Cittadella-Milan 1-2 (26′ e 5′ st Avallone)

UNDER 14: 7° giornata, Pro Sesto-Milan 0-1 (12′ st Lupo)