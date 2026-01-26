Settore Giovanile Milan, sconfitta nel derby per l’Under 17: seconda settimana consecutiva senza punti per Baldo

Settore Giovanile Milan, nerazzurro indigesto per i diavoletti: dopo l’Atalanta anche l’Inter supera i rossoneri nel derby Under 17. Tutti gli aggiornamenti

Serviva una risposta dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta, ma nel derby Under 17 contro l’Inter non è arrivata. I rossoneri guidati da Baldo hanno perso la seconda gara consecutiva, un altro scontro diretto e questa volta nella gara più sentita della stagione: il derby contro l’Inter, terminato 3-1 in favore dei nerazzurri. Nonostante gli zero punti in 2 gare, i diavoletti occupano la quarta posizione con 27 punti nel girone e sono in piena lotta per la promozione diretta alla fase successiva: serve però un cambio di marcia.

Un weekend quindi non particolarmente felice per il Settore Giovanile Milan, vista la pausa anche di Under 15 e 16 causa Nazionali. Le appena citate, dopo la sosta dell’ultima settimana, riprenderanno domenica 1 febbraio: sfideranno entrambe il Mantova in casa, squadra che attualmente occupa l’ultima posizione in U16 e la penultima in U15.