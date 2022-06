Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Sale la posta in palio, continua il periodo delle sfide decisive. Sarà un fine settimana importante per cinque rappresentative del Settore Giovanile rossonero, attese da partite chiave per le loro stagioni. Si parte già venerdì, con il via delle prime storiche Final Four Scudetto per la Primavera femminile: a Tirrenia le ragazze di Corti affronteranno la Roma, in un concentramento che prevede anche la Semifinale tra Juventus e Fiorentina (eventuale Finale in programma domenica).

Sabato palcoscenico interamente per l’U17 femminile, che difende l’1-0 maturato all’andata nel Derby contro l’Inter, mentre domenica saranno diversi gli appuntamenti imperdibili. Apre la Semifinale d’andata dell’U15 di Bertuzzo, al Vismara contro la Roma, mentre nel pomeriggio ci saranno il ritorno dei Quarti dell’U17 – chiamata a rimontare un 2-3 contro l’Atalanta, basterà una vittoria con un gol di scarto per la qualificazione – e l’andata della Semifinale dell’U16, in trasferta contro il Vicenza.

SABATO 11 GIUGNO

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Inter-Milan, ore 17.00 – Campo Sandro Pertini, (Sesto San Giovanni, Milano)

DOMENICA 12 GIUGNO

UNDER 15: Semifinale Scudetto (andata), Milan-Roma, ore 11.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17: Quarti di finale (ritorno), Milan-Atalanta, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 16: Semifinale Scudetto (andata), Vicenza-Milan, ore 17.00 – San Marco (Montegalda, Vicenza)