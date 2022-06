Settore giovanile Milan: il programma delle gare del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Inizia giugno e per il settore giovanile rossonero è sempre più tempo di fasi finali dei rispettivi campionati.

La Primavera femminile tornerà in campo per il ritorno dei Quarti di finale, ospitando il Sassuolo al Vismara forte dell’1-0 nel primo atto firmato dal gol di Selimhodzic. Derby caldo, invece, per l’U17 femminile. L’Atalanta sarà l’avversario sia degli U17 (in trasferta) che dell’U15 femminile (in casa). A riposo U16 e U15 in attesa delle Semifinali.

Non mancheranno, come sempre in questo periodo, anche i tornei.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 4 GIUGNO

UNDER 15 FEMMINILE: 6° Turno Fase Interregionale, Milan-Atalanta, ore 16.00 – CS Vismara (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale Scudetto (andata), Milan-Inter, ore 16.30 – CS Vismara (Milano)

UNDER 13: Final Four nazionali, CPO Coni di Tirrenia – Vione del Vannini (Pisa)

DOMENICA 5 GIUGNO

UNDER 17: Quarti di finale Scudetto (andata), Atalanta-Milan, ore 16.30 – CS Bortolotti (Ciserano, Bergamo)

PRIMAVERA FEMMINILE: Quarti di finale Scudetto (ritorno), Milan-Sassuolo, ore 17.00 – CS Vismara (Milano)