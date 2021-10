Settore Giovanile Milan, i risultati di questo week-end: vince l’U18

Tutti i risultati di questo week-end per il settore giovanile del Milan. Vince l’Under 18, le squadre femminili volano

Un fine settimana che venerdì si è aperto male per i rossoneri, con la sconfitta al Vismara della Primavera contro il Napoli. Già il sabato ha però riportato il sorriso, con numerose vittorie e tantissimi gol: larghi successi in trasferta per l’U10 e dell’U12, entrambe a Rozzano, e per l’U17 Femminile a Meda. Vittorie con ampio scarto al Vismara per U11, U9 e U15 Femminile. Trend confermato anche domenica: bene gli U13 a Seregno, così come l’U18 ad Ascoli. Al Vismara vittorie per U14 sul Monza e U11 Femminile sul Lombardia Uno. L’U17 replica vittoria e risultato della Prima Squadra battendo in casa l’Hellas Verona per 3-2, pareggio per l’U16 contro l’Atalanta.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

VENERDÌ 15 OTTOBRE

PRIMAVERA: 5° giornata, Milan-Napoli 1-2 (33’st Traorè)

SABATO 16 OTTOBRE

UNDER 10: 1° giornata, Rozzano-Milan 2-9 (3 Kostyuk, 3 Nasti, Antonietti, Rampoldi, Tarabugi).

UNDER 12: 1° giornata, Real Trezzano-Milan 0-12 (2 Esposti, 2 Maracu, 2 Marchello, 2 Sorrentino, Bacuzzi, Borsa, Cozzi, Ghislini).

UNDER 13 FEMMINILE: 1° giornata, Rozzano-Milan 4-2 (12′ Galluzzi, 13′ Franco).

UNDER 11: 1° giornata, Milan-Academy Pro Sesto 13-1 (4 Jadid, 2 Bernasconi, Ancora, Conti, Fiorenza, Galiano, La Vecchia, Santopaolo, Vigil).

UNDER 15 FEMMINILE: 3° giornata, Milan-Sporting VM 8-0 (2 Montaperto, 2 Stendardi, Palumbo, Rabbolini, Schisani, Sogni).

UNDER 9: 1° giornata, Milan-Enotria 6-0 (2 Bernasconi, Facchi, Geccherle, Mazreku, Sorrentino).

UNDER 17 FEMMINILE: 3° giornata, Real Meda-Milan 0-16 (4 Pecce, 4 Sperduto, 2 Cappa V., 2 Donolato, Rossi, Orsenigo, Zanisi, autorete).

DOMENICA 17 OTTOBRE

UNDER 13: 3° giornata, Seregno-Milan 0-8 (4 Avogadro, Bonomi, Grilli, Angelicchio, Pisati).

UNDER 18: 4° giornata, Ascoli-Milan 1-4 (5’st Condello, 16’st Marshage, 25’st Pluvio, 34’st Pandini).

UNDER 11 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Lombardia Uno 5-2 (Gonzalez, Carfì, Parrella, Sormani, Bestetti).

UNDER 14: 3° giornata, Milan-Monza 2-1 (5’st Plazzotta, 21’st Anghileri).

UNDER 15: 3° giornata, Atalanta-Milan 2-1 (30’st Camarda)

UNDER 17: 6° giornata, Milan-Hellas Verona 3-2 (38′ e 33’st Mangiameli, 15’st Longhi).

UNDER 16: 3° giornata, Atalanta-Milan 2-2 (2′ e 7’st Bonomi).