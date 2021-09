Settore giovanile Milan, esordio pirotecnico per l’U17: con il Como è 3-3

Settore giovanile Milan. Termina in pareggio la prima giornata del campionato Allievi Nazionali per l’Under 17 rossonera

Si apre il campionato per l’Under 17 del Milan, una delle squadre di punta del settore giovanile rossonero. L’esordio nel Girone B degli Allievi Nazionali non è però andato come sperato.

Contro il Como infatti i ragazzi di Lantignotti pareggiano 3-3. Per i rossoneri reti di Eletu, Mangiameli e Tavernaro.