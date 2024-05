Sesko Milan, scenari completamente ribaltati! L’ULTIMA mossa del Lipsia gela i rossoneri: tutti i dettagli

Ci sono importantissime novità per quanto riguarda il possibile futuro di Benjamin Sesko, attaccante che si sta mettendo in mostra al Lipsia e che piace moltissimo al calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, lo sloveno non avrebbe una clausola rescissoria e pertanto il club tedesco lo lascerà andare via soltanto in caso di offerte XXL. Tradotto: non per meno di 70 milioni di euro, una cifra che scoraggia i rossoneri.