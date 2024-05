Sesko Milan, l’agente svela tutto: «Il Lipsia vuole il rinnovo, lui è tentato da questi club». Le sue dichiarazioni

Si infiamma la corsa a Benjamin Sesko. L’agente ha parlato del futuro dell’attaccante sloveno (che piace parecchio al calciomercato Milan) ai microfoni di Sportklub.

AGENTE SESKO – «Ci sono interessi da parte di due club della Saudi League ma non ci sono possibilità adesso, non lascerà l’Europa. Anche club di Premier League e di Serie A vogliono Sesko, ma anche il Lipsia sta facendo il massimo per tenerlo in rosa con una proposta molto buona»