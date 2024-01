Buongiorno Milan, la rivelazione dell’ex allenatore: «Non andrà mai in questa squadra». Le parole di Marco Sesia sul futuro del difensore granata

Marco Sesia ha parlato ai microfoni di TvPlay del futuro di Alessandro Buongiorno, obiettivo del calciomercato rossonero. Ecco le parole dell’ex allenatore del difensore nelle giovanili granata:

PAROLE – «È osservato speciale di squadre di prima fascia. Si tratta di un Nazionale classe 1999. Alessandro è un giocatore importante ed è normale che sia seguito da grandi come Milan e Napoli. Un futuro in bianconero? Se lo conosco bene non andrà mai alla Juventus. Siamo rimasti in pochi, ma Alessandro è un tifoso doc del Torino».