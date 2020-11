Serve un giocatore che possa far rifiatare Ibrahimovic

Paolo Maldini è alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Serve un’alternativa in avanti

Paolo Maldini è alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Lo stesso svedese ha sottolineato la fatica per la squadra a sostenere due partite settimanali. Già in estate i rossoneri avevano cercato un attaccante, ma poi non era arrivato nessuno.

Anche Colombo non sembra aver ingranato, come fece invece Patrick Cutrone nel 2017. A questo punto la finestra di gennaio servirà per colmare le lacune della rosa: Maldini spera di avere un Milan campione d’inverno tra qualche mese per bussare alla porta di Elliott.