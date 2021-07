Serie B, tutti i dettagli sulla trasmissione di Helbiz Live

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto di Helbiz Live per la trasmissione della Serie B: ecco i dettagli

script>

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Helbiz Live, che ha visto la presenza anche del Presidente della Lega Serie B Mauro Balata.

Dalle note rilasciate a margine dell’evento, si evince quello che sarà il prossimo triennio per il Campionato di Serie B. Helbiz si è aggiudicata la trasmissione del torneo per le prossime tre stagioni (2021-2024), che saranno fruibili tranne il canale OTT Helbiz Live. L’applicazione sarà disponibile per pc, tablet, smart tv e smartphone. Verranno trasmesse 390 partite, tra regular season, playoff e playout.

Le modalità di abbonamento, inoltre, sono partizionate in tre opzioni differenti. Se si è già abbonati a Helbiz Unlimited (collegato alle attività di micro mobilità di Helbiz) con la tariffa di 39.90 euro al mese si potranno vedere tutte le partite senza costi aggiuntivi; la tariffa di 5.99 configura l’abbonamento mensile, mentre con 49.99 euro si può sottoscrivere l’abbonamento annuale. Helbiz, inoltre, si occuperà della gestione e della vendita del Campionato di Serie B all’estero.