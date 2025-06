Serie B, un ex Milan il preferito per la panchina: la notizia

Serie B – L’ex giocatore del Milan è il favorito per la panchina del Catanzaro. La notizia sul suo futuro

Un altro ex Milan potrebbe tornare ad allenare in Serie B. Si tratta di Ignazio Abate, ex calciatore rossonero e mister delle squadre under 16 e Primavera dei rossoneri.

L’ex terzino destro è tra i profili più apprezzati dal Catanzaro. Dopo aver fallito la promozione in serie cadetta con la Ternana, sconfitta ai playoff di Serie C dal Pescara, potrebbe ripartire dalla Calabria.