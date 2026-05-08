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Serie B, il Frosinone è la seconda promossa in Serie A: retrocedono Pescara, Reggiana e Spezia

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29 minuti ago

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Serie B che chiude oggi la regular season, tutti i verdetti: chi sale, chi scende, chi va ai playoff e chi ai playout?

Questa sera è andata in scena un’ultima giornata della stagione regolare di Serie B a dir poco pazzesca. Tantissimi i verdetti da stabilire, con il solo Venezia certo della propria promozione in Serie A. La seconda squadra neopromossa è il Frosinone, che dopo due stagioni in serie cadetta ritrova il massimo campionato. Decisivo il netto 5-0 inflitto al Mantova.

Ai playoff vanno Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Da queste sei uscirà fuori la terza ed ultima compagine che parteciperà alla Serie A 2026/2027.

Niente da fare per il Pescara! Sudtirol e Bari si giocano il playout per la salvezza

Dicono addio alla Serie B e retrocedono in Serie C direttamente Pescara, Spezia e Reggiana. Si giocheranno invece il playout per conquistare la salvezza Sudtirol e Bari.

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