Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato della cadetteria e dei playoff ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

GIOVANI – «Il calcio deve prenderci come esempio e prenderci come modello da cui ripartire. Abbiamo dato ampio minutaggio ai giovani, il più alto in tutta Europa e Mancini sta attingendo da noi. E’ opportuno che chi governa la Lega Calcio si renda conta del contributo che la B sta dando».

SERIE B – «La stagione è stata bellissima e incredibile. Tutte le società hanno dato il massimo e meriterebbero di andare in A. Monza e Pisa hanno dimostrato il loro valore e stanno regalando audience e pubblico».