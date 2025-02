Serie A, la Roma batte le altre squadre italiane. Meglio di Inter, Milan e Juventus

Condividi via email

Serie A, la Roma nelle coppe europee batte le altre formazioni italiane! Nessuno come i giallorossi dal 2014

La Roma nelle coppe europee, nell’ultimo decennio, batte tutte le squadre di Serie A. Meglio anche di Juventus, Inter, Milan e Napoli.

I giallorossi hanno raggiunto gli ottavi di finale in una delle principali competizioni europee in ognuna delle ultime 11 stagioni (dal 2014/15), almeno due volte in piùrispetto a qualsiasi altra formazione italiana nel periodo. A riportare il dato è Opta Paolo sul proprio account X.