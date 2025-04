Serie A, la Roma espugna San Siro e alla Fiorentina va il derby toscano. Segui le ultimissime sul club rossonero

La 34esima giornata di Serie A aggiunge altri due risultati al suo tabellina. La Roma espugna San Siro e batte l’Inter per 1-0 grazie al gol di Soule. Nerazzurri che sta sera, con un pareggio o una vittoria del Napoli sul Torino, potrebbero essere scavalcati in classifica al primo posto. Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Inzaghi dopo quelle con Bologna e Milan, non era mai successo con lui in panchina all’Inter.

Il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli se lo aggiudicano i viola. Prima il gol di Adli, poi il raddoppio di Mandragora con un super gol di rovesciata. Inutile il gol del 2-1 per gli ospiti segnato da Fazzini.