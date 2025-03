Serie A, nessuno come il Milan: c’entrano i convocati in Nazionale

Condividi via email

Serie A, il Milan è tra le squadre con più calciatori convocati in Nazionale. Battute le altre squadre

Il Milan è la squadra di Serie A, tra quello che sono in lotta per le zone europee (dal 4° al 9° posto) è quella ad avere più calciatori convocati in Nazionale. Sono ben 15 i giocatori rossoneri chiamati dalle rispettive selezioni. Un elemento che potrebbe penalizzare la squadra di Conceicao.

Questa la “classifica”: