Serie A – Milan, Ibrahimovic è il giocatore che ha tirato di più in porta

Ibrahimovic è fondamentale in tutti i sensi per il Milan. Lo svedese è il calciatore che tira più in porta di tutta la Serie A

Secondo i dati riportati sul sito della Lega Serie A, Zlatan Ibrahimovic è il giocatore che in Serie A ha calciato più volte in porta in queste prime 7 partite giocate. Lo svedese del Milan ha calciato verso la porta per 30 volte. In 15 occasioni le sue conclusioni sono finite nello specchio, mentre 8 volte sono finite fuori. Invece, 7 volte le sue conclusioni sono state murate dai difensori.

Dietro Ibrahimovic troviamo Henrikh Mkhitaryan della Roma (23 tiri), Victor Osimhen del Napoli e Alejandro Gomez (entrambi a quota 22 tiri).