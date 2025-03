Serie A, il Milan ha il problema del gol: il dato non lascia scampo. Avete visto?

Condividi via email

Serie A, il Milan nel fondamentale dei gol segnati è tra le squadre più in difficoltà nelle prime nove di questo campionato

Il Milan si appresta ad affrontare le ultime nove partite di campionato partendo da nona in classifica, a -6 dalla quota 4° posto. In Serie A la lotta è serrata, sei squadre si giocano le posizioni valide per le coppe europee.

C’è un fattore su cui la squadra di Sergio Conceicao deve assolutamente migliorare: i gol fatti. I rossoneri hanno messo a segno 44 gol, insieme alla Roma sono il peggior attacco delle prime nove del torneo.

