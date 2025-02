Serie A, non solo il Milan: cadono quasi tutte le “big” in questo turno di campionato

Condividi via email

Serie A, non solo il Milan tante grandi squadre sono in difficoltà! I risultati della giornata non lasciano scampo

In questa giornata di campionato le prime 9 della classifica affrontano tutte squadre della parte destra. Al momento ne sono cadute 4 delle 5 che sono scese in campo tra oggi e ieri.

Nella fattispecie Bologna, Milan e Napoli hanno perso in trasferta contro Parma, Torino e Como. La Lazio non è andata oltre il pareggio in quel di Venezia. L’unica a vincere è stata l’Inter contro il Genoa. All’appello mancano: Verona-Fiorentina, Empoli-Atalanta, Cagliari-Juventus e Roma-Monza.