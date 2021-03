Serie A, la Top 11 delle valutazioni: due milanisti presenti

Top 11 Serie A, il corsport ha stilato la formazione dei giocatori che hanno la valutazione più alta sul mercato

Il Corriere dello Sport questa mattina ha stilato la formazione dei giocatori che nel rispettivo ruolo hanno la valutazione più alta sul mercato. Presenti i due milanisti Donnarumma e Theo Hernandez he sono risultati, rispettivamente, il portiere e il terzino sinistro dal cartellino più oneroso.

Il resto dell’undici vede una maggioranza nerazzurra con Hakimi, Skriniar, Barella, Lukaku e Lautaro Martinez. Esclusione eccellente per Cristiano Ronaldo scalzato da Dybala in avanti mentre la Juventus resta rappresentata in difesa con De Ligt e sull’esterno con Federico Chiesa. Completa la formazione l’unico laziale Milinkovic-Savic.

TOP 11 SERIE A: Donnarumma; Hakimi, De Ligt, Skriniar, Theo Hernandez; Chiesa, Barella, Milinkovic-Savic; Dybala; Lukaku, Lautaro.