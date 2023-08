Serie A: Inter batte Monza, Fiorentina trascinata dall’ex rossonero. Doppietta per Lautaro Martinez, in risposta a Osimhen

Nelle altre due partite di Serie A della giornata, l’Inter chiude con la vittoria per 2-0 contro il Monza con la doppietta di Lautaro Martinez: uno dei gol arriva dall’assist di Arnautovic, ex obiettivo di mercato del Milan in passato.

La Fiorentina a valanga sul Genoa: 4-1, con la rete dell’ex rossonero Bonaventura, insieme a Biraghi, Nico Gonzales e Mandragora; per i rossoblu, marcatore Biraschi.