Risultati sorprendenti in questa giornata di Serie A dove il Torino, sconfitto 7-0 dal Milan mercoledì, ha perso anche lo scontro salvezza contro lo Spezia per 4-1 tornando prepotentemente in piena zona retrocessione. Successo sofferto dell’Atalanta che con la vittoria per 4-3 sul Genoa – già salvo – ipoteca l’accesso alla prossima Champions League.

Per il Milan la qualificazione alla massima competizione europea potrebbe essere ipotecata già stasera se la Juventus dovesse perdere il derby d’Italia con l’Inter e la Lazio non dovesse vincere la stracittadina contro la Roma.