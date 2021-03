Serie A femminile: oggi Sassuolo ospite a San Gimignano, domani il derby

Serie A femminile: oggi il Sassuolo cerca punti Champions a San Gimignano contro la Florentia. Qualora non vi riuscisse, per il Milan…

La diciassettesima giornata di Serie A femminile si apre con la sfida di San Gimignano tra Florentia e Sassuolo. Una gara molto importante che ha il profumo di Champions.

Le ragazze di Giampiero Piovani devono vincere, senza troppi calcoli. Qualora, infatti, le neroverdi non riuscissero a battere la formazione toscana, con la conseguente vittoria di domani del Milan nel derby contro l’Inter, la strada verso il secondo posto diventerebbe come scalare il monte Everest.

È sfida tra Martinovic (ex di turno) e Pirone, entrambe giocatrici simbolo nelle rispettive squadre. La Florentia non ha nulla da perdere, ecco perché la sfida al Santa Lucia prevede spettacolo.