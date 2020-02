Serie A femminile: è di Giacinti il miglior gol della quattordicesima giornata

FIGC Calcio Femminile: Il miglior gol della quattordicesima giornata di Serie A femminile va a Valentina Giacinti

Sul proprio profilo Twitter, la FIGC Calcio Femminile ha richiesto una votazione per premiare il miglior gol della quattordicesima giornata di Serie A. In gioco vi erano tre giocatrici: Valentina Giacinti, Paloma Lazaro e Michaela Dubcova.

L’attaccante rossonera, dopo aver vinto il sondaggio come miglior bomber, trionfa anche in questo senza difficoltà. Risulta ben il 62% in suo favore. Al secondo posto con il 37% Lazaro della Fiorentina contro il Tavagnacco, prossimo avversario del Milan femminile di Maurizio Ganz in campionato e solo l’1% l’ottima azione del Sassuolo con rete finale di Dubcova contro l’Orobica BG, match conclusasi 6-0.