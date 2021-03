Serie A, domani potrebbe essere la giornata della svolta per la Champions

La giornata di domani potrebbe essere decisiva per corsa alla Champions League. Ma il Milan deve fare bottino pieno al Franchi contro la Fiorentina

La giornata di domani potrebbe essere decisiva per corsa alla Champions League. Il Milan deve fare bottino pieno al Franchi contro la Fiorentina per tentare l’allungo definitivo. In serata Napoli e Roma si giocheranno una fetta di qualificazione alla maggiore competizione europea.

Un passo falso potrebbe portare la perdente a meno nove dai rossoneri e a meno cinque dall’Atalanta, un distacco importante a dieci partite dal termine.