Serie A, la decisione su Genoa Lazio: la Lega risponde a Lotito

Serie A, la Lega ha risposto a Claudio Lotito sulla richiesta di rinviare ulteriormente Genoa-Lazio

La Lega Serie A ha deciso di recuperare mercoledì alle 18:30 le quattro gare di campionato in programma oggi. Tra queste anche Genoa-Lazio, per la quale il presidente Lotito aveva chiesto un ulteriore rinvio per poter portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco.



Richiesta del patron biancoceleste prontamente respinta. Si giocherà il 23 aprile alle 18:30 al Marassi. A seguire in campo ci saranno Inter e Milan nel derby di Coppa.