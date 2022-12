Serie A, cosa può fare il Milan?

Dopo una gloriosa stagione che ha visto il Milan conquistare dopo tantissimi anni il titolo di Campione d’Italia, il mezzo campionato di quest’anno ha già fatto emergere le prime fragilità e punti di forza.

La rincorsa di un sogno.

Dopo la stagione dello scorso anno il sogno di tutti i tifosi rossoneri è quello che la loro squadra riesca a bissare nella conquista del titolo ma anche che si imponga con maggiore in forza in campo europeo. Questa prima metà di campionato, tuttavia, ha già dato modo di intendere quali sono i punti di forza e le debolezze della squadra di Pioli. Attualmente i diavoli sono fermi in seconda posizione, dietro al Napoli e avanti alla Juventus con 33 punti, 10 vittorie due sconfitte e 3 pareggi. Su 15 match disputati si può pensare già ad una stima di quello che sarà il girone di ritorno. Gloriosa l’apertura del campionato lo scorso 13 agosto con un 4-2 a San Siro contro l’Udinese nel primo anticipo di serie A. Una bella partita non particolarmente sofferta e con Rebic protagonista di una doppietta. Non benissimo lo scontro successivo a Bergamo, in casa dell’Atalanta che da sempre crea non pochi problemi ai ragazzi di Mister Pioli. Quella di Bergamo è stata una partita nervosa con 7 ammonizioni ed una Atalanta in splendida forma passata in vantaggio già nel primo tempo. E che dire di Napoli, Sassuolo, Torino e Cremonese? Partire sulla carta, almeno quelle contro Torino e Cremonese, da cui si potevano tirare fuori serenamente i 3 punti, si sono dimostrate bestie nere per i diavoli rossoneri.

A Sassuolo è arrivato il primo pareggio di stagione con uno 0-0 senza emozione ed un po’ di nervosismo in campo. Tre punti persi in una partita in cui si poteva veramente fare di più anche se l’avversario è, da sempre, un grattacapo per il Milan. A pesare di più in questa prima parte di campionato è stata sicuramente la sconfitta casalinga contro il Napoli. I partenopei hanno fatto il colpaccio a Milano complici anche delle situazioni che i rossoneri non sono stati in grado di sfruttare al massimo. Tutto sommato una bellissima gara in cui, oltre alla prontezza del Napoli, ha vinto anche un po’ di fortuna. In questa prima fase di campionato alcuni incubi del Milan sembrano essere stati dissipati, come quello dei cugini interisti e della Juve che ha vissuto un periodo di crisi in questa prima fase e che quindi non ha particolarmente preoccupato i diavoli. Nella seconda parte di stagione e sperando che molti top player rossoneri non si affatichino troppo nel mondiale, se ne vedranno delle belle.

All in sui top player.

Già dalla scorsa stagione alcuni giocatori in forza al Milan avevano fatto parlare in positivo di sé. Quest'anno in questa prima parte molti si sono confermati dei veri bomber, altri elementi fondamentali della squadra. Le statistiche parlano già abbastanza chiaro, si parte da Mike Maignan nella top 10 in percentuali di sfide aeree fino al francese Giroud nella Top 5 di reti attese. Ma a sconvolgere non troppo sono il duo Hernandez- Leao primi e secondi in serie A per il numero di dribbling riusciti. Oltre questo Leao è il miglior marcatore tra le fila rossonere con 6 reti realizzate, 4 assist e 15 intercettazioni di passaggi. Lo segue proprio Hernandez con 2 reti, 2 assist e ben 46 intercettazioni. Bene anche Tomori, 1 gol e 86 intercettazioni di passaggi. Diversi anche i record stabiliti in Serie A quest'anno, come il numero di attacchi in centro, di dribbling vinti e di passaggi nella metà campo avversaria.

Milan pronto al BIS?

Il sogno di moltissimi tifosi è quello di vedere il Milan bissare con la conquista del titolo di campioni della massima serie italiana, un sogno che visto l’andamento della prima metà di stagione non sembra irrealizzabile. Certo c’è da aggiustare un po’ il tiro su alcune cose, sfruttare al meglio certe situazioni golose e forse mettere un po’ di cattiveria in più, specialmente sottoporta. Inoltre c’è bisogno che i ragazzi di Pioli assicurino una maggiore continuità di rendimento, la squadra è molto giovane e può veramente stupire se l’atteggiamento mentale cambia e si punta a dare il massimo. Insomma, il Milan è pronto a regalarci moltissime sorprese nel nuovo anno ed i tifosi non vedono l’ora di gioire, ma anche si soffrire, al fianco della loro squadra.