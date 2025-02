Serie A, la corsa Champions si infiamma: c’è una crocevia nella stagione del Milan

Serie A, si accende la corsa per la Champions League: c’è un appuntamento che può fare la differenza per il Milan

La vittoria della Juventus contro l’Inter, in ottica corsa Champions League, non è una buona notizia per il Milan. La Vecchia Signora infatti sale a quota 46 al pari della Lazio. Insegue la Fiorentina a 42, i rossoneri hanno guadagnato 3 punti sulla viola portandosi a -1. Nel frattempo il Bologna non molla e la Roma si rifà sotto.

Per la squadra di Conceicao c’è una partita che potrebbe pesare nel computo totale della stagione, il recupero contro il Bologna al Dall’Ara. Vincere vorrebbe dire attaccarsi al quarto posto e lasciare leggermente indietro i felsinei. Di mezzo però c’è un altro turno di campionato.