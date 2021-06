Serie A, chiesti 120 milioni in anticipo a Dazn: la situazione

Oltre al centrale tema “calcio spezzatino”, c’è un altro importante punto all’ordine nel giorno in cui si discuterà nella prossima assemblea di Serie A in programma lunedì. Si tratta dell’anticipo «di un ulteriore 15% dei Diritti Audiovisivi stagioni sportive 2021-2024 da parte di Dazn». A tal proposito – scrive oggi Il Sole 24 Ore – i club di Serie A hanno richiesto una mano ai detentori dei diritti.

Dazn avrebbe risposto presente, mettendo di fatto sul piatto circa 120 milioni di euro e anticipando in questo modo esborsi previsti più avanti. Soldi che dovrebbero arrivare sul tavolo di via Rosellini proprio nella giornata di lunedì.

Calcioefinanza.it scrive che la mossa sarà d’aiuto alle società, che nell’ultimo anno e mezzo hanno visto i ricavi affossati dalla crisi derivante dall’emergenza Coronavirus. Ricordiamo che per i diritti 2021-2024 della Serie A (dieci gare a giornata, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva) Dazn pagherà 840 milioni di euro a stagione.