Serie A, il campionato entra già nella storia: sei squadre diverse! Non c’è però il Milan

Serie A, il campionato 2024/2025 è già da record! Per la prima volta nella storia sei squadre diverse al comando

Il campionato di Serie A 2024/2025 è già entrato nella storia, per essere il primo in cui ben sei squadre, per almeno una giornata, hanno comandato in solitaria la classifica. A riportare il dato Giuseppe Pastore sul proprio profilo Instagram.

Tra queste, però, non ‘è il Milan. Ecco chi è stato in testa per almeno una giornata: Juventus (2 giornata), Udinese (4), Torino (5), Napoli (6+14, 19+25), Atalanta (15+17) e ora Inter (26).