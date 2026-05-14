Serie A, caos sugli orari della 37ª giornata: decisione rinviata e ore convulse

Il TAR del Lazio non si esprime subito: ora si cerca una mediazione tra Lega Serie A, Prefettura e FITP

Resta ancora aperta la questione relativa agli orari della 37ª giornata di Serie A, con particolare attenzione alle gare decisive per la corsa Champions e al derby della capitale. Il TAR del Lazio ha infatti scelto di non pronunciarsi immediatamente sul ricorso presentato dalla Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento di alcune partite a lunedì 18 maggio alle 20.45.

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Il tribunale amministrativo ha riconosciuto la delicatezza della situazione, ma ha preferito rinviare ogni decisione definitiva, affidando la questione all’Avvocatura dello Stato e invitando tutte le parti coinvolte a trovare un’intesa condivisa.

Proprio nelle ultime ore è stato organizzato un incontro tra i rappresentanti della Serie A, della FITP e della Prefettura capitolina, con l’obiettivo di individuare una soluzione che possa soddisfare tutte le esigenze organizzative e di sicurezza.

Derby di Roma e corsa Champions ancora nel limbo: attesa una decisione definitiva entro stasera

Uno dei nodi principali riguarda la concomitanza con la finale del singolare maschile del torneo di tennis di Roma. Sebbene la FITP non possa modificare direttamente il programma ufficiale dell’evento, esisterebbe la possibilità di intervenire sull’orario effettivo di inizio del match, visto che nel tennis viene indicato un orario minimo di partenza (“not before”) e non un orario tassativo come nel calcio.

Resta però centrale il tema dell’ordine pubblico, aspetto sul quale la Prefettura continua a mantenere una posizione molto rigida. La gestione contemporanea di eventi sportivi di grande richiamo nella capitale rappresenta infatti il principale motivo dello scontro istituzionale.

La sensazione è che tutto verrà deciso nelle prossime ore: dai colloqui in corso potrebbe emergere una soluzione definitiva capace di chiudere una vicenda che continua a tenere in sospeso club, tifosi e organizzatori.