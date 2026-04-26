Sergio Conceicao Jr: «Mio padre avrebbe meritato più tempo. I difetti del Milan sono rimasti gli stessi». Segui le ultimissime sui rossoneri

In un’intervista a Tuttosport Sergio Jr Conceicao, terzino dell’Ael Limassol, ha parlato di suo padre e del suo periodo al Milan. Queste le sue parole:

Periodo al Milan – «Avrebbe meritato più tempo. In sei mesi ha giocato due finali: una l’ha vinta, l’altra non meritava di perderla. In campionato quando è arrivato lui, avrebbe chiuso quinto. I problemi che aveva mio padre sono gli stessi del Milan di quest’anno, mi dispiace perché se avesse cominciato la stagione credo che sarebbe andata diversamente».

Poco supporto al Milan – «Allegri è un grandissimo allenatore, tra i migliori in Italia e in Europa. Ma i difetti da un all’altro sono più o meno gli stessi. Forse il problema del Milan non è il tecnico, semplicemente. Papà in sei mesi ha fatto un buon lavoro: da quando è arrivato ha giocato praticamente sempre ogni tre giorni, il tempo che ha avuto per allenare è stato poco. Non venne aiutato così tanto dalla società: a gennaio cambiarono tantissimi giocatori, forse troppi».