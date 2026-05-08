Serginho parla così del suo Milan: «Siamo stati una squadra che poteva vincere molto di più. Atene? Il dio del calcio ci ha dato l’opportunità di rifarci»

La leggenda brasiliana e il giovane terzino si raccontano tra i cimeli di via Aldo Rossi: il ricordo dei trionfi e il rimpianto per i successi mancati

Il pomeriggio di giovedì ha regalato ai tifosi rossoneri un momento di grande emozione e storia. Su FanFest, il Milan ha mandato in onda il quinto episodio di Off The Pitch, un format che ha visto protagonisti un’icona del passato come Serginho e il giovane talento dell’attuale rosa, Davide Bartesaghi. I due terzini sinistri hanno dato vita a un’intervista doppia molto speciale, passeggiando tra le sale del Museo Mondo Milan nella sede di via Aldo Rossi. Tra una maglia storica e un trofeo, i due hanno dialogato sulle proprie carriere, confrontando due epoche diverse unite dai colori rossoneri.

Particolarmente toccanti sono state le riflessioni del brasiliano, che ha ripercorso gli anni d’oro in cui il club dominava l’Europa. Nonostante la bacheca ricca di trofei, l’ex numero 27 ha confessato un pizzico di rammarico per ciò che quel gruppo straordinario avrebbe potuto raccogliere in più, specialmente entro i confini nazionali.

Il DNA europeo e il destino tra Istanbul e Atene

Secondo Serginho, la forza di quel Milan risiedeva in una mentalità totalmente proiettata verso il palcoscenico internazionale, una filosofia condivisa con la dirigenza dell’epoca: «Siamo stati una squadra che poteva vincere molto di più. Avevamo una squadra molto forte: non solo il nostro gruppo di calciatori ma anche la società puntava tutto sulla Champions ma non tanto sul campionato». Questo orientamento ha portato il club a scrivere pagine leggendarie, ma ha anche vissuto momenti di incredibile crudeltà sportiva.

Il pensiero è andato inevitabilmente alle due finali consecutive contro il Liverpool, simbolo della resilienza rossonera. «Atene? Il dio del calcio a Istanbul era contro di noi ma due anni dopo ci ha dato la possibilità di rifarci: è stata una partita molto strana…», ha dichiarato il brasiliano, ricordando come il calcio abbia saputo restituire al Milan quanto tolto in quella tragica notte turca, chiudendo un cerchio perfetto con la conquista della settima coppa nel 2007.