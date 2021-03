Serafini: «Tonali deve migliorare un aspetto nel gioco»

Luca Serafini, intervenuto su Milan TV, ha avuto modo di valutare la prestazione di Sandro Tonali nelle ultime settimane

«C’è una crescita, c’è una sensazione di inserimento maggiore. Piano piano imparerà. Con Pirlo abbiamo aspettato 4 maglie e un cambio di ruolo non previsto per sbocciare. Tonali non azzarda ancora la giocata, vorrei che provasse di più il tiro in porta o il cambio di campo. Complessivamente però inizia ad essere un giocatore molto affidabile».