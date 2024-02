Serafini polemico sul rigore concesso in Milan Atalanta: «Ormai ci si inventa qualsiasi cosa, il regolamento...»

Il giornalista Luca Serafini commenta duramente sui social il rigore concesso all’Atalanta contro il Milan a San Siro: le sue parole

Continuano le polemiche sui social per il rigore che ha portato alla rete di Koopmeiners in Milan Atalanta, alle quali si aggiunge anche il commento del giornalista Luca Serafini. Ecco le sue parole scritte in un post sul suo profilo X.

COMMENTO – «Il regolamento del calcio è diventato un soggetto per cartoni animati. Il disegnatore può inventarsi qualsiasi cosa, in qualsiasi situazione, in ogni momento… anche solo per divertimento proprio».