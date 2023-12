Serafini a Milan Tv: «È una partita difficile ma non impossibile». Le parole del giornalista sul match di Champions League

Luca Serafini è intervenuto a Milan Tv per analizzare il match di Champions League dei rossoneri contro il Newcastle.

PAROLE – «E’ una partita difficile ma non impossibile, il Milan ha del rammarico per non aver fatto punti nelle precedenti partite ma questa sera può ancora essere tutto possibile. Il Newcastle non è un avversario pazzesco, si può fare bene ma non dipenderà solo dal Diavolo, purtroppo».