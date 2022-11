Serafini: «Milan e Real Madrid sono state le migliori anche se non lo erano sulla carta». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha parlato ai microfoni Milan TV della possibile sfida tra Milan e Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«L’anno scorso il Real non era la squadra più forte della Champions così come il Milan in Italia. Loro però sono state le migliori. Ancelotti ha empatica e capacità di estrarre il meglio dai propri giocatori come del resto Pioli».