Serafini: «Il Milan ha saputo sempre rialzarsi, è il suo merito maggiore»

Luca Serafini, noto giornalista di fama rossonera, ha analizzato la vittoria del Milan contro l’Atalanta: di seguito le sue dichiarazioni

Ospite di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato in questi termini della gara vinta dai rossoneri contro l’Atalanta:

«Questo Milan è strepitoso nell’aver imparato a rialzarsi dopo gli inciampi. È una cosa nata e cresciuta con Pioli. L’anno scorso alla penultima giornata abbiamo pareggiato contro una squadra che si era appena salvata, ed era un inciampo grave. Poi all’ultima giornata di campionato dell’anno scorso per tornare in Champions hai vinto a Bergamo. Oggi vinci ancora contro l’Atalanta che negli ultimi anni è stata tra le migliori per continuità. Aver incontrato tre volte in tre momenti cruciali questa squadra è un grande onore. Oggi ero contento che c’era un avversario difficile, Genoa, Fiorentina e Verona stasera hanno consegnato al campionato che più di tutte merita di vincere».