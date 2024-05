Formazione Milan Genoa, SORPRESA Pioli: «Per la prima volta ve lo anticipo, giocheranno loro 4!». Poi manda un messaggio a Loftus-Cheek

Formazione Milan Genoa, SORPRESA Pioli: le parole in conferenza stampa alla vigilia del match

Alla vigilia della sfida tra Milan e Genoa, Stefano Pioli ha presentato il match in conferenza stampa svelando quella che sarà l’attacco dei rossoneri.

QUATTRO GIOCATORI OFFENSIVI DAVANTI – «Per la prima volta ve lo anticipo. Giocheranno Chukwueze, Pulisic, Giroud e Leao. Loftus-Cheek in calo? Se non ho scelto Chukwueze è perchè pensavo che quella formazione potesse farmi vincere la partite. Loftus-Cheek ha fatto un’ottima stagione, non giocava così tanto da tempo. A livello mentale ha bisogno di stare bene, è forte ma non può avere avuto quella continuità che potrà avere la prossima stagione».

