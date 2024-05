Xavi Milan, il tecnico spiega la sua situazione col Barcellona: «Il club mi da fiducia, le voci...»

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, torna a parlare del proprio futuro dopo le ultime voci: era stato accostato anche al Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona Rayo Vallecano, il tecnico dei blaugrana Xavi Hernandez ci ha tenuto a chiarire la propria situazione relativa al suo futuro: in passato era stato accostato anche alla panchina del Milan, mentre negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci su un suo possibile addio al Barcellona per divergenze con Laporta.

FUTURO? – «Il club mi dà fiducia. Non mi interessano le voci. Il presidente e Deco mi mandano messaggi chiari e positivi. Non mi interessano le voci, mi interessa il consiglio direttivo del Barça e non è cambiato nulla. Abbiamo un progetto, andiamo avanti con il nostro piano».

SIAMO TRANQUILLI – «Non è cambiato assolutamente nulla. Se dovesse cambiare qualcosa vi faremo sapere… ma siamo tranquilli. Concentratevi su questo progetto. Questa squadra ha qualità straordinarie e proveremo a vincere i titoli la prossima stagione, il nostro progetto rimane chiaro».

DUBBI? – «Ho zero dubbi, davvero. Ho fame, ho fiducia, sono orgoglioso di essere nel club della mia vita e sono felice di competere ai massimi livelli per la prossima stagione. Non è cambiato nulla. La squadra mi piace, abbiamo tanti top player, molti della Masia… è tutto chiaro».

CON LAPORTA – «Il presidente Laporta mi ha mandato messaggi positivi, nient’altro. Concentrazione totale sulla partita di domani. Mi sento bene, sono felice, è fantastico essere l’allenatore del Barça perché è il miglior club del mondo. Sono sicuro che le cose potranno andare molto bene in futuro per il nostro progetto».