Ravezzani consiglia il Milan con un nome a SORPRESA: «Ancora prima di Thiago Motta prenderei LUI». Le parole del giornalista

La grande stagione del Bologna è frutto dell’ottimo lavoro di Thiago Motta ma ancor prima del dirigente sportivo Sartori che non ha sbagliato un colpo sul calciomercato. In tal senso, il giornalista Fabio Ravezzani ha consigliato al Milan, tramite X, di pensare anche al direttore sportivo dei felsinei oltre all’allenatore seguito per il dopo Pioli.

PAROLE – «Comunque nei panni del Milan, prima ancora che Motta, dal Bologna prenderei Sartori…».