De Zerbi Milan, la RIVELAZIONE di Monica Colombo: «Ecco perché i rossoneri non lo hanno scelto»

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è De Zerbi. Monica Colombo spiega perché i rossoneri non hanno puntato su di lui

Monica Colombo del Corriere della Sera intervenuta a Radio Rossonera ha fatto il punto sulla panchina del Milan. La scelta di Paulo Fonseca e il no all’opportunità Roberto De Zerbi, ecco cosa ha detto:

FONSECA – «Mi sembra che ormai ci siano pochi dubbi, a meno di clamorosi colpi di scena a ora non preventivabili. Non sarà semplice per Fonseca, perché all’inizio dovrà vincere dubbi e perplessità dei tifosi. Non si può nascondere il fatto che ci sia un po’ di scetticismo sul suo arrivo. E non potrà che fare meglio rispetto alle aspettative»

DE ZERBI – «Se mi aspettavo un avvicinamento all’ex Brighton? Secondo me è sempre stato lontano. Prima la giustificazione era la clausola, perché in effetti 15 milioni erano un ostacolo. Ma poi, parlando con i dirigenti, un po’ si capiva che c’erano delle perplessità legate alla sua maniera totalizzante di vivere la professione un po’ da accentratore. Come se a livello di leadership e personalità fosse una sorta di piccolo Conte. Inteso nell’accezione più negativa del termine: con delle richieste che potevano essere meno tollerabili»