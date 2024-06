Zirkzee Milan più in bilico, e sullo sfondo uno scenario che il Diavolo vuole scongiurare. NOVITÀ sull’attaccante

In casa Milan continua a tenere banco la situazione relativa a Joshua Zirkzee, primissimo obiettivo del calciomercato rossonero ma per il quale il Diavolo sta riscontrando più di qualche difficoltà.

Dopo aver incassato il gradimento del giocatore e aver di fatto deciso di pagare la clausola al Bologna, il Milan ora sta lavorando con l’agente per cercare di trovare una quadra per quanto riguarda le commissioni. La situazione non è semplice e per questo altri club potrebbero inserirsi (Juventus su tutti, che vanta un buon rapporto con l’entourage). Lo scrive Tuttosport.