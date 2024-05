Farioli Milan, l’ex obiettivo rossonero si presenta all’Ajax: «Consapevole del lavoro da fare, ho questo scopo»

Farioli, ex obiettivo del Milan per la panchina, si è presentato oggi come nuovo allenatore dell’Ajax. Ecco cosa ha detto

Le parole di Farioli, ex obiettivo del Milan per la panchina, presentatosi oggi come nuovo allenatore dell’Ajax. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Sono felice di essere qui ad Amsterdam e, insieme agli altri membri dello staff, ci dedicheremo con tutto il cuore. Vogliamo riconnetterci con il DNA del club, puntando a portare nuova energia con un modo positivo di lavorare e pensare. Sono consapevole che c’è molto lavoro da fare, ma abbiamo già iniziato a prepararci. Non vogliamo perdere tempo a prepararci per la nuova stagione e riportare l’Ajax al livello a cui appartiene».