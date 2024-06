Calciomercato Milan, si ALLONTANA il parametro zero di lusso? Un club preme per CHIUDERE l’affare

Calciomercato Milan, Mats Hummels potrebbe allontanarsi definitivamente dal club rossonero: Roma in pressing

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe veder sfumare il possibile colpo a parametro zero legato a Mats Hummels. Il centrale tedesco, che ha salutato dopo 13 anni il Borussia Dortmund, potrebbe finire alla Roma.

I giallorossi sono infatti in forte pressing sul classe ’88 per provare a convincerlo ad abbassare le richieste d’ingaggio che si attestano sui 3.7 milioni di euro. L’idea è quella di un biennale con opzione per il terzo anno.