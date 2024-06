Wieffer Milan, OFFERTA in arrivo! Assegno pronto, ecco come si può CHIUDERE

Wieffer-Milan, offerta in arrivo di Moncada al Feyenoord: i rossoneri accelerano per il centrocampista olandese. Tutti i dettagli

Come riferito da Sport Mediaset, il calciomercato Milan intende accelerare per Wieffer, centrocampista centrale individuato dall’area tecnica rossonera come il perfetto innesto per la mediana di Paulo Fonseca.

Il Feyenoord lo valuta 25 milioni di euro bonus inclusi: Moncada conta di chiudere sui 20 avendo incassato negli ultimi giorni il totale gradimento del ragazzo. Prossimi giorni decisivi con Fofana che resta la principale alternativa.